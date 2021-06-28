روسيا.. إيقاف 3 ضباط من جهاز الأمن الفدرالي بتهمة الاحتيال

أوقف القضاء العسكري في موسكو 3 ضباط من جهاز الأمن الفدرالي الروسي، بتهمة الاحتيال للحصول على مبالغ كبيرة.

وقررت المحكمة الاحتفاظ بالضباط الثلاثة التابعين لقسم إدارة الطيران في جهاز الأمن الفدرالي، لمدة شهرين، لاستيفاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية.

ووجهت المحكمة للضباط الثلاثة تهمة سرقة أكثر من 63 مليون روبل (أكثر من 870 ألف دولار).

وتتمثل القضية في عقود أبرمت في 2017-2019 بين قسم الطيران التابع لجهاز الأمن الفدرالي وشركة "AsStroy"، لتوريد مختلف المعدات والتجهيزات العسكرية، وعلى وجه الخصوص، إلى وحدات القوات الحدودية الموجودة في منطقة ستافروبول.

ووفقا لصحيفة "كوميرسانت"، كان من المفترض أن تقوم شركة "AsStroy" بتزويد وتركيب مستودع لتخزين الآلات والمعدات الخاصة بالطيران للطائرات التي يستخدمها جهاز الأمن الفدرالي بموجب العقد، ولكن هذه الالتزامات لم تتحقق.

المصدر: تاس