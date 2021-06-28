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روسيا تستأنف حركة الطيران مع 8 دول واحدة منها عربية

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روسيا تستأنف حركة الطيران مع 8 دول واحدة منها عربية
Reuters TATYANA MAKEYEVA
طائرات ركاب روسية في مطار شيريميتييفو بموسكو.
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تستأنف روسيا اعتبارا من الاثنين حركة الطيران الدولي المعلق سابقا بسبب جائحة فيروس كورونا مع 8 دول بينها الأردن.

وسمحت السلطات الروسية باستئناف الرحلات الجوية بدءا من 28 يونيو مع كل من بلجيكا وبلغاريا والأردن وإيرلندا وإيطاليا وقبرص ومقدونيا الشمالية والولايات المتحدة بعد تحسن الأوضاع الوبائية في هذه الدول.

وتشمل حركة الطيران مع الأردن المسارين بين موسكو وعمان وموسكو والعقبة مع تنفيذ رحلتين أسبوعيا في كل اتجاه.

وبلغ بالتالي عدد الدول التي استأنفت معها روسيا حركة الطيران المعلق منذ مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا 50 بلدا.

المصدر: وكالات روسية  

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