مقتل 7 أشخاص وإصابة 50 بانفجار كبير في عاصمة بنغلاديش

أعلنت سلطات بنغلاديش عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 50 آخرين جراء انفجار كبير في العاصمة دكا مساء اليوم الأحد.

وهز الانفجار مبنى مكون من 3 طوابق في منطقة موغبازار المزدحم بالناس بينما لم يتم تحديد سبب الحادث.

وقال مفوض شرطة دكا، شفيق الإسلام، في تصريح صحفي عقب زيارة قام بها إلى الموقع: "حتى الآن تتوفر لدينا معلومات عن مقتل 7 أشخاص جراء الحادث، بينما تم نقل 50 آخرين إلى المستشفيات".

وأضاف أن الانفجار أصاب 7 بنايات قريبة من موقع الحادث و3 حافلات ركاب.

وأوضح نائبه، سجاد حسين: "هذا بلا شك انفجار كبير، ووصلت فرق إطفاء ووحدات لتفكيك المتفجرات بشرطة مكافحة الإرهاب في دكا إلى الموقع".

المصدر: "رويترز" + "أسوشيتد برس"