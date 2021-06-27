ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى في الولايات المتحدة إلى 9 أشخاص

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار المبنى السكني بمدينة سيرفسايد في ولاية فلوريدا إلى 9 أشخاص، بينما لا يزال حوالي150 شخصا في عداد المفقودين.

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وقالت عمدة دائرة مايامي، دانييلا ليفين كافا، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم خلال الليل العثور على جثامين 4 أشخاص، مضيفة أن "عدد القتلى ارتفع بالتالي إلى 9"، بينهم شخص توفي في المستشفى.

وأضافت ليفين كافا: "كل من توجد الحاجة إليه يحضر الموقع ويقوم بعمله، ونحن نواصل جهودنا للعثور على أشخاص قيد الحياة".

ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميايامي، صباح الخميس، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

ونشرت السلطات الأمريكية مساء الجمعة تقريرا صدر في أكتوبر 2020 عن الخبير الاستشاري في مجال الهندسة، فرانك مورابيتو، حيث لفت إلى اكتشافه أدلة على وقوع "أضرار هيكلية كبيرة" في بلاطة خرسانية تحت حوض السباحة في المبنى المؤلف من 13 طابقا، بالإضافة إلى التصدع والتفتت الواسع لأعمدة ودعائم وجدار مرآب السيارات تحت المبنى.

والسبت أعلنت عمدة دائرة مايامي أن السلطات لا تعرف شيئا عن مصير 156 شخصا، ما يجعل حصيلة الضحايا مرجحة للارتفاع.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية