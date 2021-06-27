سفيرة ألمانية قلقة من اندلاع صراع مسلح مع روسيا

قالت السفيرة الألمانية لدى كييف، أنكا فيلدغوسن، إن هناك مخاوف من اندلاع صدام مسلح مع روسيا، مشيرة إلى أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يحدث في المستقبل القريب.

ووصفت في الوقت نفسه في مقابلة مع صحيفة "زيركالو نيديلي" (مرآة الأسبوع)، الحديث حول احتمال هجوم روسي على أوكرانيا في حال لم يعد الغاز الروسي يمر عبر الأراضي الأوكرانية، بالمضاربة.

وأضافت السفيرة الألمانية أن هذه المخاوف لم تبدها فقط أوكرانيا، ولكن أيضا بولندا ودول البلطيق تتحدث عن التهديد للأمن القومي بسبب "السيل الشمالي-2".

وأشارت إلى أن حلف شمال الأطلسي له إشكالات مع إمكانية انضمام الدول التي تدور فيها حروب، مضيفة أن ذلك "من مزايا المادة الخامسة من معاهدة واشنطن. كما أن الجميع يخشى الدخول في حرب مباشرة مع روسيا".

المصدر: نوفوستي