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تركيا تبدأ تشييد "قناة اسطنبول" التي تصل بحر مرمرة بالبحر الأسود

أخبار العالم

تركيا تبدأ تشييد
Reuters
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تستعد تركيا لوضع حجر الأساس، اليوم السبت، لأول جسور مشروع "قناة إسطنبول" ليبدأ بذلك فعليا تنفيذ المشروع، الذي وصفه الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق بأنه "مشروع العصر".

وستصل القناة بين بحر مرمرة والبحر الأسود بالشطر الأوروبي من إسطنبول، ويبلغ طولها 45 كلم، وعمقها 20.75 مترا، وعرض قاعدتها 275 مترا على الأقل.

ويهدف مشروع "قناة إسطنبول" إلى حماية النسيج التاريخي والثقافي لمضيق البوسفور وزيادة أمن الملاحة وحركة السفن فيه، وتقليل الضغط عليه، وتشكيل ممر مائي دولي جديد.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة مشروع "قناة إسطنيول" إلى نحو 8.5 مليار دولار، وسيجري تشييده بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

المصدر: الأناضول

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