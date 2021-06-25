الجيش الباكستاني: مقتل خمسة جنود في هجوم نفذه مسلحون

قال الجيش الباكستاني اليوم الجمعة، إن مسلحين يشتبه بأنهم متشددون نصبوا كمينا وقتلوا بالرصاص خمسة جنود في إقليم بلوخستان الذي شهد هذا العام زيادة في هجمات المسلحين.

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وأضاف الجيش أن المهاجمين أطلقوا النار على الجنود بمنطقة سانجان مساء الخميس ولم يتم تحديد هوياتهم بعد.

ويعاني إقليم بلوخستان، الذي يعد منطقة حيوية للبرنامج التنموي الصيني المعروف بمبادرة الحزام والطريق بتكلفة 60 مليار دولار، على مدى سنوات من هجمات المسلحين من الانفصاليين البلوخ وحركة "طالبان" وتنظيم "داعش" الذين يستهدفون الجيش وأيضا المشاريع التي يشارك فيها مستثمرون أجانب.

المصدر: "رويترز"