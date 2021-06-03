باكستان: مقتل 3 أطفال بانفجار قنبلة يدوية كانوا يلهون بها
Reuters / Danish Ismail
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قتل ثلاثة أطفال بمنطقة أخروت آباد السكنية في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، بانفجار قنبلة يدوية كانوا يلهون بها، فيما أصيب طفلان آخران وفقا للشرطة.
وقال هداية الله، وهو مسؤول بالشرطة، إن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الحادث.
ويشهد إقليم بلوشستان تمردا طويلا من جماعات انفصالية عادة ما تستهدف قوات الأمن الباكستانية وتضغط من أجل الاستقلال عن الحكومة المركزية في إسلام آباد.
ولحركة طالبان الباكستانية وتنظيم "داعش" الإرهابي أيضا حضور في الإقليم.
المصدر: أ ب