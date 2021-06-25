مبعوث واشنطن إلى إيران: لن نوافق على إزالة جميع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على طهران

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، إن واشنطن لن توافق على إزالة جميع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على طهران.

وأكد مالي في حديثه مع برنامج إذاعي أن الولايات المتحدة "ستنسحب من المفاوضات إذا كان الاتفاق الذي تريده إيران لا يتفق مع مصالحنا"، مضيفا أن "نافذة التفاوض مع طهران لن تظل مفتوحة إلى الأبد".

وشدد المبعوث الأمريكي على أن هدف واشنطن هو التوصل إلى اتفاق يمنع الإيرانيين من امتلاك السلاح النووي.

ولفت مالي إلى أن الولايات المتحدة تتشاور عن قرب مع الإسرائيليين بشأن المفاوضات النووية "لأن هدفنا مشترك".

المصدر: RT