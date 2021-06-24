إسرائيل تقرر إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة للحد من الجائحة

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة سيكون إلزاميا اعتبارا من يوم الأحد القادم.

ويأتي هذا القرار تزامنا مع تصاعد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد، إذ يقارب عدد حالات العدوى النشطة السبعمئة، فيما تشير آخر المعطيات إلى أن 30 ألف إسرائيلي يخضعون حاليا للحجر الصحي.

وكانت وزارة الصحة أوصت هذا الأسبوع بتطعيم الصِبية ضد الفيروس، لكي تصل إسرائيل إلى حالة المناعة المجتمعية المسماة بـ"مناعة القطيع".

المصدر: RT + هيئة البث الإسرائيلية