المفوضية الأوروبية تطالب هنغاريا بالتوضيح بشأن قانون المثليين

طالبت المفوضية الأوروبية وزارة العدل الهنغارية بتقديم توضيحات بشأن القانون الهنغاري حول فرض قيود على نشر مواد ومعلومات متعلقة بالمثليين والمتحولين جنسيا.

وأكد المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديديه رايندرس أنه أرسل رسالة إلى هنغاريا بهذا الصدد، قائلا إن لدى المفوضية شكوكا بشأن تطابق القانون الهنغاري مع ضمان الحقوق الأساسية التي ينص عليها ميثاق الاتحاد الأوروبي.

Together w/ @ThierryBreton, we sent a letter to @JuditVarga_EU.



COM has serious doubts about the compliance of the 🇭🇺 bill with a number of fundamental rights set out in the EU Charter and several provisions of EU law. We asked for clarifications before the bill’s adoption. — Didier Reynders (@dreynders) June 23, 2021

وقال رايندرس، اليوم الأربعاء: "طلبنا تقديم التوضيحات قبل المصادقة على القانون".

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وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد وصفت القانون الهنغاري بـ "المخزي"، داعية إلى "ضمان حقوق جميع مواطني الاتحاد الأوروبي".

وردت عليها الحكومة الهنغارية، مؤكدة أن القانون يهدف إلى حماية حقوق الأطفال، ولا يشمل المثليين البالغين، واصفة تصريحات فون دير لاين بأنها هي "المخزية".

يذكر أن البرلمان الهنغاري تبنى قانونا يحظر نشر معلومات حول المثلية الجنسية والمثليين والمتحولين جنسيا ضمن برامج تلفزيون أو مواد تعليمية للأطفال دون الـ 18 سنة من العمر.

المصدر: RT