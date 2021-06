كتاب صحفي: ترامب عوّل على كورونا في القضاء على بولتون

ورد في كتاب صحفي قيد الإصدار، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال خلال أحد الاجتماعات إنه يأمل في أن يقضي فيروس كورونا على مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

والكتاب الذي يحمل عنوان Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History، وكتبه اثنان من صحفيي "واشنطن بوست"، أشار إلى أن "ترامب حاول المزاح بشأن الفيروس لأشهر، وأحيانا سخر من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس".

ولفت إلى أنه "في أحد الاجتماعات وقبل عدة أشهر من إصابته بكورونا، أصيب مدير اللجنة الوطنية للانتخابات لاري كودلو بسعال حاد، فغطى ترامب وجهه مبتسما، وقال: كنت أمزح فقط. لن يصاب لاري أبدا بفيروس كورونا. سيهزمه بتفاؤله".

وأضاف: "جون بولتون ... نأمل أن يقضي فيروس كورونا على جون".

وفي عام 2019 بعد عام من تركه إدارة ترامب، نشر بولتون كتابه "الغرفة التي حدث فيها"، الذي جاء فيه أن ترامب حاول استخدام مناورات السياسة الخارجية الأمريكية لتأمين فوزه في الحملة الرئاسية لعام 2020.

وحاولت إدارة ترامب منع نشر كتاب بولتون وفي وقت لاحق، أسقط قاض فيدرالي الدعوى، على الرغم من أنه كتب في حكمه أن بولتون قد "نشر على الأرجح مواد سرية وعرض بلاده للأذى".

