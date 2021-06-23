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شهود: غارة جوية تقتل العشرات في منطقة تيغراي الإثيوبية

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شهود: غارة جوية تقتل العشرات في منطقة تيغراي الإثيوبية
Reuters
منطقة تيغراي ، إثيوبيا ، 17 مارس 2021
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قال شاهد عيان ومسؤول طبي إن غارة جوية قتلت عشرات الأشخاص في بلدة توغوجا بمنطقة تيغراي الإثيوبية، وذلك بعد يوم من إعلان سكان عن اندلاع قتال جديد في عاصمة الإقليم.

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وأصابت الغارة سوقا في حوالي الساعة الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء، حيث قالت امرأة إن زوحها وابنتها البالغة من العمر عامين أصيبا في الغارة.

وقال مسؤول طبي إن العشرات قتلوا، نقلا عن شهود عيان ومسعفين.

ولم يؤكد المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنيت أدان الضربة الجوية أو ينفيها، لكنه قال إن الجيش لا يستهدف المدنيين.

المصدر: رويترز

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