روحاني: يمكننا منذ اليوم منح الصلاحيات للذهاب إلى فيينا وتوقيع الاتفاق لإلغاء العقوبات

أكد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، أنه "يمكن لطهران منذ اليوم، منح الصلاحيات لكبير المفاوضين، عباس عراقجي، ليذهب إلى فيينا ويوقع الاتفاق لإلغاء العقوبات".

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وقال حسن روحاني: "تم حل الخلافات الأساسية في فيينا، وإذا أردوا يمكننا رفع العقوبات منذ اليوم".

وأضاف روحاني: "الحكومة الحالية أنهت الحرب الاقتصادية على إيران، وجرت الولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض"، مشيرا إلى أن "حكومته أدت واجبها في المفاوضات، وأن هناك تعقيدات سياسية لا يريد الخوض فيها الآن".

المصدر: RT