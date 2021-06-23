موسكو تدعو واشنطن وحلفاءها للتخلي عن التدريبات في البحر الأسود

قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن حجم تدريبات Sea Breeze الأمريكية – الأوكرانية في البحر الأسود، يزيد من خطر وقوع حوادث غير مقصودة في البحر الأسود.

وذكرت السفارة، أن روسيا لهذا السبب، تدعو الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التخلي عن هذه المناورات.

وأضافت السفارة، في تغريدة على "تويتر": "لا يتوافق الحجم والطبيعة العدوانية الواضحة لهذه المناورات بتاتا، مع المهام الأمنية الحقيقية في منطقة البحر الأسود".

2⃣ We call on the #US and its allies to stop military operations in the Black Sea. The example of multilateral efforts on maintaining stability in the region is #Blackseafor aimed at strengthening confidence-building measures at sea. — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 23, 2021

وأشارت السفارة، إلى أن هذه التدريبات، "تزيد من مخاطر وقوع حوادث غير مقصودة وتشجع المزاج الحربي لدى سلطات كييف".

وستقام التدريبات في الفترة من 28 يونيو إلى 10 يوليو في مياه البحر الأسود، وسيشارك فيها 5000 عسكري و32 سفينة من 32 دولة.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن الناتو سيقوم تحت ستار مناورات Sea Breeze، بتزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة، سيتم تسليمها لاحقا إلى القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب القوميين في دونباس.

من جانبها أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن الناتو يكثف نشاطه العسكري في البحر الأسود ويزيد عدد التدريبات مع أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي