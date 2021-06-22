الولايات المتحدة توقف مواقع إخبارية إيرانية وأخرى عربية محسوبة على "محور المقاومة"

أفاد مراسلنا في طهران، أن عددا من مواقع الأخبار الإيرانية وكذلك مواقع تابعة للحوثيين في اليمن بالإضافة إلى مواقع عراقية مقربة من إيران تعرضت للإيقاف.

وأشار المراسل، إلى أن "مواقع ووسائل إعلام إيرانية أعلنت تعرضها للقرصنة، موجهة الاتهام للإدارة الأمريكية في وقف بثها على الإنترنيت".

وتابع: "المواقع التي تعرضت للإيقاف هي قناة العالم وقناة الكوثر وكذلك قناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين، وأيضا موقع المعلومة العراقي".

وأضاف: "الولايات المتحدة أوقفت بث موقع قناة (هدهد) الإيرانية للأطفال".

وأشار إلى أن "الإيقاف طال قناتي فلسطين اليوم التابعة للجهاد الإسلامي واللؤلؤة التابعة للمعارضة البحرينية، وكذلك قناة نبأ اللبنانية ووكالة يونيوز اللبنانية".

وشددت وكالات الأنباء الإيرانية، على أن "الإدارة الأمريكية تنتهك حرية التعبير بهذا التصرف، وأنها تستهدف المواقع الإخبارية في محور المقاومة".

وأكد، أن المواقع المحجوبة، ظهرت عليها عبارة: "تستشهد الصورة المنشورة على مواقع الويب للإعلان عن حجب وسائل الإعلام بقوانين تبرر هذه الخطوة، والتي تسمح للحكومة الأمريكية باستخدام أصول الكيانات المتورطة في الاتجار بالتقنيات والمواد والأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية أو المتورطة في مصادرة تصنيع أو استيراد أو بيع أو توزيع مواد غير مشروعة".

بدورها، دانت قناة "المسيرة" اليمنية، إقدام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بحضر موقع "المسيرة نت"، دون "أي مبرر أو حتى إشعار مسبق".

وقالت: "ندين هذه القرصنة الأمريكية والمصادرة لحقوق النشر".

وأضافت: "نؤكد أن المسيرة ماضية بعون الله في أداء رسالتها السامية والتصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة".

وتابعت: "هذا الحظر الأمريكي لموقع المسيرة نت ومواقع صديقة أخرى يكشف مجددا زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروج لها أمريكا".

المصدر: RT