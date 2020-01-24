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حجب موقع وكالة "فارس" بسبب العقوبات الأمريكية

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حجب موقع وكالة
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قالت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، في خبر على قناتها في "تيليغرام"، إنه تم حجب موقعها بالإنترنت، وذلك بأمر من وزارة المالية الأمريكية على خلفية العقوبات المفروضة ضد إيران.

وذكرت الوكالة، أن مزود خدمة الإنترنت الدولي، أرسل لها رسالة بالبريد الإلكتروني، تفيد بأن سبب الحظر، جاء "بطلب من الهيئة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والقائمة السوداء لهذه المؤسسة ( SDN)".

في الوقت نفسه، أعلنت الوكالة الإيرانية، أن موقعها مع نطاق (Domain name) -.ir أخذ يعمل بشكل طبيعي، في حين أن الموقع ذي نطاق .com لا يزال محظورا.

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المصدر: نوفوستي

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