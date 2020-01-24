حجب موقع وكالة "فارس" بسبب العقوبات الأمريكية

قالت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، في خبر على قناتها في "تيليغرام"، إنه تم حجب موقعها بالإنترنت، وذلك بأمر من وزارة المالية الأمريكية على خلفية العقوبات المفروضة ضد إيران.

وذكرت الوكالة، أن مزود خدمة الإنترنت الدولي، أرسل لها رسالة بالبريد الإلكتروني، تفيد بأن سبب الحظر، جاء "بطلب من الهيئة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والقائمة السوداء لهذه المؤسسة ( SDN)".

خبرگزاری فارس می‌گوید دامنه https://t.co/k7ir6tYXE3 با تحریم آمریکا مسدود شده و حالا این خبرگزاری به دامنه ir رفته است.@FarsNews_Agency — Shabnam Shabani (@ShabnamShabani) January 24, 2020

في الوقت نفسه، أعلنت الوكالة الإيرانية، أن موقعها مع نطاق (Domain name) -.ir أخذ يعمل بشكل طبيعي، في حين أن الموقع ذي نطاق .com لا يزال محظورا.

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يوم الخميس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أفراد وشركات، على خلفية الضغط على إيران.

وتتضمن قائمة العقوبات، الخاصة بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، مواطنا صينيا وآخر إيرانيا، بالإضافة إلى شركات في قطاع النفط.

المصدر: نوفوستي