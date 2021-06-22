الكونغو الديمقراطية تصادر كمية من الذهب تقدر بـ1.9 مليون دولار من محمية

صادرت سلطات الكونغو الديمقراطية 31 كيلوغراما من الذهب بقيمة 1.9 مليون دولار، في محمية حيوانات الأكاب شمال شرقي البلاد، ملحقة ضربة موجعة بالمهربين.

وقال رئيس مكتب المدعي العسكري في مامباسا، جان دي ديو موسونجيلا، إن "31 سبيكة كانت ستدخل السوق المفتوحة بعد تهريبها عبر دولة مجاورة، وكان مصدرها موتشاتشا منجم محمية الأكاب".

وأضاف: "جرى اعتقال ثلاثة رجال من الكونغو، لكن شخصين آخرين من الجنسية الصينية تمكنا من الفرار".

وتابع: "هؤلاء الناس لا يستخرجون الذهب فحسب، بل يصهرونه أيضا، والسلطات لا تعرف حجم العملية".

وتوصل خبراء الأمم المتحدة، إلى أن "أطنانا من الذهب تهرب سنويا من مقاطعة إيتوري بالكونغو الديمقراطية عبر أوغندا ودول مجاورة أخرى، وهو ما يحرم الدولة من عائدات مواردها الطبيعية".

ويجرم القانون في البلاد التعدين في المحمية، المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لمواقع التراث العالمي وموطن الأكاب وفيلة الغابات وغيرها من الأنواع المهددة بالانقراض، لكن سجلات التعدين في الكونغو تظهر أن "المحمية تغطي مساحة أصغر من مساحتها في خرائط اليونسكو".

المصدر: "رويترز"