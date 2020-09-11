منظمة: 50 قتيلا على الأقل بانهيار منجم للذهب شرق الكونغو

أعلنت منظمة أهلية غير حكومية معنية بمتابعة قطاع التعدين في الكونغو الديمقراطية، أن 50 شخصا على الأقل قتلوا بانهيار منجم ذهب قرب كاميتوجا شرقي البلاد اليوم الجمعة.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع مئات الأشخاص في مكان الحادث.

🇨🇩 - République démocratique du Congo: Au moins 50 personnes seraient mortes lors de l'effondrement d'une mine d'or artisanale près de Kamituga, vendredi. L'effondrement s'est produit sur le site de la mine «Detroit» suite à de fortes pluies >>https://t.co/DDlsF25JU9pic.twitter.com/OLet2pZKyN — ⓃⒺⓌⓈ—ⓂⒺⓃⒶ·۰•● (@News_Mena_) September 11, 2020

المصدر: "رويترز"