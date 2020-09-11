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منظمة: 50 قتيلا على الأقل بانهيار منجم للذهب شرق الكونغو

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منظمة: 50 قتيلا على الأقل بانهيار منجم للذهب شرق الكونغو
Reuters BR/OLA/FW1/David Clarke
منجم في الكونغو صورة تعبيرية
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أعلنت منظمة أهلية غير حكومية معنية بمتابعة قطاع التعدين في الكونغو الديمقراطية، أن 50 شخصا على الأقل قتلوا بانهيار منجم ذهب قرب كاميتوجا شرقي البلاد اليوم الجمعة.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع مئات الأشخاص في مكان الحادث.

المصدر: "رويترز"

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