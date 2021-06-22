المنفي إلى روما قبيل مشاركته في مؤتمر "برلين 2"

توجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، إلى إيطاليا ومن ثم ألمانيا للمشاركة في مؤتمر "برلين 2"، الذي يعقد غدا الأربعاء، بحضور دولي.

ويأتي المؤتمر بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع كبار ممثلي حكومات: ليبيا والجزائر والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تترأس لجنة الاتحاد الأفريقي المخصصة لليبيا، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وهولندا وروسيا وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يؤكد "مؤتمر برلين 2"، ضرورة "الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر"، وفق نص ختامي للمؤتمر نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية عن مصادر دبلوماسية.

وتوجه المنفي إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية قبيل توجهه إلى برلين، حيث كانت روما استقبلت الخميس الماضي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي أجرى على مدار يومين مباحثات مع الجانب الإيطالي بشأن العلاقات بين البلدين".

المصدر: نوفا+ الأناضول+ الوسط