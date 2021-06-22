المنفي يدعو روما لعدم التدخل بالشؤون الليبية ويطالب بإلغاء ملتقى للمصالحة لعدم التنسيق مع الرئاسي

طالب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، الحكومة، بإلغاء ملتقى للمصالحة بين وفد من الجنوب الليبي من المقرر عقده في إيطاليا، بسبب عدم التنسيق المسبق مع المجلس الرئاسي.

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وقال المنفي، في كتاب عاجل لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إنه علم من خلال متابعة ملف المصالحة الوطنية بقيام وزارة الخارجية الليبية بالاستعداد لابتعاث وفد من أطياف الجنوب الليبي لزيارة إيطاليا وفقا للدعوة المقدمة من قبل وزارة الخارجية الإيطالية لعقد ملتقى مصالحة فوق الأراضي الإيطالية دون التنسيق المسبق مع المجلس الرئاسي، معربا عن شجبه واستنكاره لهذا التصرف من قبل وزارة الخارجية الإيطالية.

وأكد المنفي أن الأمر يستوجب إلغاء الملتقى المشار إليه وإخطار الجانب الإيطالي بضرورة احترام مبادئ السيادة الداخلية ومراعاة علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.

وأوضح المنفي في كتابه أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي أوكلت إلى المجلس الرئاسي إطلاق مسار المصالحة الوطنية وذلك بتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة، مشيرا إلى قراره رقم (5) لسنة 2021 بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.

المصدر: الوسط