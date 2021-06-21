 
مباشر

أحدث حاملة طائرات بريطانية تنضم إلى قتال "داعش" في العراق

أخبار العالم

أحدث حاملة طائرات بريطانية تنضم إلى قتال
RT
حاملة الطائرات البريطانية "الملكة إليزابيث"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qo1n

قال قادة البحرية البريطانية إن أحدث حاملة طائرات بريطانية والتي تحمل اسم "الملكة إليزابيث" توفر المساعدة لتحظى بنصيب الأسد من العمليات ضد تنظيم "داعش" في العراق.

إقرأ المزيد
الملكة إليزابيث تتفقد حاملة الطائرات البريطانية الجديدة
الملكة إليزابيث تتفقد حاملة الطائرات البريطانية الجديدة

وقال العميد البحري ستيف مورهاوس، متحدثا على متن حاملة الطائرات التي يبلغ وزنها 65 ألف طن في أول انتشار لها على الإطلاق، إن المملكة المتحدة تنفذ معظم المهام للقضاء على فلول "داعش" في العراق، حيث تركز الولايات المتحدة على انسحابها من أفغانستان.

وأضاف "في الوقت الحالي، نتولى نصيب الأسد من تلك العملية فوق العراق، وهو أمر رائع".

وذكر مورهاوس كذلك أن حاملة الطائرات توفر للمملكة المتحدة مرونة في كيفية إجراء العمليات العسكرية بالخارج، مضيفا "سنبقي على أولئك الذين يرغبون في إلحاق الأذى بنا واقفين على أصابع أقدامهم".

وتعد هذه المرة الأولى التي تدعم فيها حاملة طائرات بريطانية عمليات عسكرية مباشرة في الميدان منذ أكثر من عقدين، ما يعرض القوة العسكرية البريطانية على نطاق عالمي.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا