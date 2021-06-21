"CNN" التركية: المحكمة الدستورية توافق على لائحة اتهام حول حظر حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي

أفادت شبكة "CNN" التركية بأن المحكمة الدستورية التركية وافقت، اليوم الاثنين، على لائحة اتهام تطالب بفرض حظر على حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض، بسبب صلات مزعومة بمسلحين.

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وأشارت "رويترز" إلى أن "هذه القضية تعد تتويجا لحملة دامت سنوات ضد حزب الشعوب الديمقراطي، حيث حوكم الآلاف من أعضائه بتهم تتعلق بالإرهاب بشكل أساسي".

في حين أن هذا الحزب ينفي علاقته بهذه القضية، ويعتبر أن هذه القضية هي "عملية سياسية".

المصدر: "رويترز"