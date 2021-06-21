 
مباشر

"CNN" التركية: المحكمة الدستورية توافق على لائحة اتهام حول حظر حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي

أخبار العالم

Reuters Murad Sezer
العلم التركي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qnyo

أفادت شبكة "CNN" التركية بأن المحكمة الدستورية التركية وافقت، اليوم الاثنين، على لائحة اتهام تطالب بفرض حظر على حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض، بسبب صلات مزعومة بمسلحين.

إقرأ المزيد
تركيا.. دعوى قضائية جديدة لحظر حزب الشعوب الديمقراطي المعارض
تركيا.. دعوى قضائية جديدة لحظر حزب الشعوب الديمقراطي المعارض

وأشارت "رويترز" إلى أن "هذه القضية تعد تتويجا لحملة دامت سنوات ضد حزب الشعوب الديمقراطي، حيث حوكم الآلاف من أعضائه بتهم تتعلق بالإرهاب بشكل أساسي".

في حين أن هذا الحزب ينفي علاقته بهذه القضية، ويعتبر أن هذه القضية هي "عملية سياسية".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا