المبعوث الأمريكي: نأمل بأن تقبل كوريا الشمالية "دعوة الاجتماع " في أي وقت وأي مكان دون شروط مسبقة

قال المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إن بلاده عرضت على كوريا الشمالية عقد اجتماع "في أي مكان وأي وقت دون شروط مسبقة" وتتطلع إلى تلقي رد إيجابي من بيونغ يانغ.

إقرأ المزيد

وأدلى السفير، سونغ كيم، بهذه التصريحات خلال محادثات ثلاثية مع نظيريه الكوري الجنوبي، نو كيودوك، والياباني، تاكيهيرو فوناكوشي، في سيئول، حيث ناقشوا التصريحات الأخيرة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بأن بلاده يجب أن تكون مستعدة لكل من الحوار والمواجهة.

وقال كيم: "ما زلنا نأمل بأن ترد كوريا الديمقراطية بشكل إيجابي على تواصلنا وعرضنا للاجتماع في أي مكان وفي أي وقت دون شروط مسبقة".

وشدد في الوقت ذاته على أن الإدارة الأمريكية ستواصل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ضد بيونغ يانغ.

وأضاف: "كما نحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، على أن تفعل نفس الشيء، لمواجهة التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية على المجتمع الدولي".

وجاءت أول جلسة ثلاثية وجها لوجه منذ تولي كيم منصب المبعوث النووي الأمريكي في الشهر الماضي، بعد الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال والذي استمر 4 أيام في الأسبوع الماضي.

وخلال اجتماع الحزب، دعا كيم جونغ أون بلاده إلى الاستعداد للحوار والمواجهة، ولكن الأكثر أهمية المواجهة، وشدد على الحاجة إلى "السيطرة المستقرة" على الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وفي مقابلة مع "إيه بي سي نيوز"، وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تصريحات كيم بأنها "إشارة مثيرة للاهتمام"، قائلا "سننتظر لنرى ما إذا كان سيتبعها أي نوع من التواصل المباشر معنا حول المسار المحتمل للمضي قدما".

المصدر: يونهاب