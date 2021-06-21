الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على القرم

قال الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، إنه مدد لمدة عام حتى 23 يونيو 2022، العقوبات المفروضة "بسبب الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول".

وأضاف البيان: "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم تجديد لمدة عام آخر حتى 23 يونيو 2022، العقوبات المفروضة ردا على ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول".

إقرأ المزيد

وذكر البيان أن القرار، يصبح ساري المفعول، بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وتشمل العقوبات، الحد من العلاقات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي مع هاتين المنطقتين الروسيتين. وتم تمديد هذه العقوبات آخر مرة، قبل عام وذلك حتى 23 يونيو 2021.

المصدر: نوفوستي