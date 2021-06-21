نصر الله يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب بـ"الفوز الكبير في مرحلة حساسة من تاريخ إيران"

هنأ أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، معربا عن مباركته بـ"الفوز الكبير، في مرحلة حساسة من تاريخ إيران".

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وأبرق نصر الله لرئيسي مهنأ بـ"الفوز الكبير بثقة الشعب العظيم، وانتخابكم رئيسا في مرحلة حساسة من تاريخ إيران".

وأضاف: "فوزكم أحيا آمال الشعب الإيراني وشعوب منطقتنا بالمستقبل وبالقدرة على مواجهة التحديات".

وأكمل نصر الله: "يتطلع إليكم المقاومون والأحرار ويرون فيكم حصنا وسندا قويا في مواجهتكم ومقاومتكم ضد المعتدين".

المصدر: وكالة "مهر" الإيرانية