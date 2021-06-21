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نصر الله يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب بـ"الفوز الكبير في مرحلة حساسة من تاريخ إيران"

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نصر الله يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب بـ
Reuters Sharif Karim
أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله
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هنأ أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، معربا عن مباركته بـ"الفوز الكبير، في مرحلة حساسة من تاريخ إيران".

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وأبرق نصر الله لرئيسي مهنأ بـ"الفوز الكبير بثقة الشعب العظيم، وانتخابكم رئيسا في مرحلة حساسة من تاريخ إيران".

وأضاف: "فوزكم أحيا آمال الشعب الإيراني وشعوب منطقتنا بالمستقبل وبالقدرة على مواجهة التحديات".

وأكمل نصر الله: "يتطلع إليكم المقاومون والأحرار ويرون فيكم حصنا وسندا قويا في مواجهتكم ومقاومتكم ضد المعتدين".

المصدر: وكالة "مهر" الإيرانية

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