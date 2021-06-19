إعلام إيراني يتحدث عن ردة فعل نصرالله على انتخاب رئيسي

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن حساب على تويتر يحمل اسم "سيد حسن نصرالله" منشورا تحت عنوان "سلام على ابراهيم" على أنه ردة فعل الأمين العام لحزب الله على فوز ابراهيم رئيسي بالانتخابات.

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وقالت قناة "سپاه قدس" التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني عبر "تلغرام"، إن المنشور عبر هذا الحساب، هو ردة فعل أمين عام حزب الله حسن نصرالله على فوز رئيسي، إلا أن الحساب نشر تنويها بعد ساعات أكد فيه أنه ليس حسابا رسميا، بل هو معني بنشر خطابات وصور لنصرالله.

“تنويه”

الحساب 🔴#غير_رسمي🔴

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ننشر مُقتطفات من كلمات وخُطب وصور لسماحة السيد حسن نصرالله حفظه الله. — سيد حسن نصرالله (@SH_Nasrulah) June 19, 2021

من جهتها، قالت قناة موقع نادي الصحفيين الشباب التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران، إن نشر صور لقاءات رئيسي مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران ونصرالله، والشيخ عيسى قاسم وكتابة "سلام على ابراهيم"، هو رد على نتائج الرئاسة الإيرانية، وتهنئة لرئيسي.

وكانت الداخلية الإيرانية أعلنت رسميا فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 62% من أصوات المقترعين، في انتخابات تعد الأقل إقبالا منذ انتصار الثورة الإيرانية.

المصدر: RT