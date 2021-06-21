موسكو تقيّم إيجابيا نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران

قال زامير كابولوف مدير الإدارة الآسيوية الثانية بالخارجية الروسية، إن موسكو تقيم بشكل إيجابي نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران وتأمل في استمرار التعاون الوثيق مع طهران.

وأضاف كابولوف، ردا على سؤال حول كيفية تقييم موسكو لنتائج الانتخابات في إيران: "طبعا نحن نقيمها بشكل إيجابي، ونأمل أن يستمر تعاوننا الوثيق مع القيادة الإيرانية – مع حكومة ورئيس إيران".

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في وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، عن فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية، حيث أيده قرابة 18 مليون ناخب من أصل أكثر من 28 مليون مواطن إيراني شاركوا في التصويت.

المصدر: نوفوستي