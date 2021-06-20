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في أول تعليق على فوز رئيسي.. واشنطن تأسف لحرمان الإيرانيين من "عملية انتخابية حرة ونزيهة"

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في أول تعليق على فوز رئيسي.. واشنطن تأسف لحرمان الإيرانيين من
Reuters
نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية
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أعربت الولايات المتحدة عن أسفها من أن الايرانيين "لم يتمكنوا من المشاركة في عملية انتخابية حرة ونزيهة" في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران.

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وفي أول تعليق يصدر عن واشنطن بشأن فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إن "الإيرانيين حرموا من حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة".

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ستواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والعمل إلى جانب حلفائها وشركائها في هذا الصدد.

وكانت الداخلية الإيرانية أعلنت أمس السبت، رسميا فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 62% من أصوات المقترعين، في انتخابات تعد الأقل إقبالا منذ انتصار الثورة الإيرانية.

المصدر: رويترز + أ ف ب

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