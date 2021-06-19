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إيران.. مغردون ومدونون يحتفون بفوز رئيسي وينشرون صورا تجمعه بقاسم سليماني والمهندس (صور)

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إيران.. مغردون ومدونون يحتفون بفوز رئيسي وينشرون صورا تجمعه بقاسم سليماني والمهندس (صور)
Reuters
رئيس إيران إبراهيم رئيسي
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تفاعل مغردون ومدونون يوم السبت مع فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

ونشر بعض النشطاء صورا تظهر الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي مع القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي اللذين قتلا في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير 2020.

جدير بالذكر أن آية الله إبراهيم رئيسي حين كان رئيسا للسلطة القضائية الإيرانية، وصف سليماني بأنه رمز لمكافحة الإرهاب وأكد أن عملية اغتياله مؤلمة للغاية للأمة الإسلامية برمتها.

وشدد حينها على أن سليماني كان ناصرا للمضطهدين في الأمة الإسلامية والمدافع عن كرامتها على صعيد العالم الإسلامي والعالم المعاصر.

واعتبر سليماني رمزا للدفاع عن الأمة الإسلامية والمظلومين في العالم، وقال: "في أي مكان يرد اسم الحاج قاسم سليماني ستذكر فيه العزيمة والشجاعة والتضحية والصمود والمقاومة في الدفاع عن الأمة الإسلامية والمظلومين في العالم".

إيران.. مغردون ومدونون يحتفون بفوز رئيسي وينشرون صورا تجمعه بقاسم سليماني والمهندس (صور)
إيران.. مغردون ومدونون يحتفون بفوز رئيسي وينشرون صورا تجمعه بقاسم سليماني والمهندس (صور)
إيران.. مغردون ومدونون يحتفون بفوز رئيسي وينشرون صورا تجمعه بقاسم سليماني والمهندس (صور)
إيران.. مغردون ومدونون يحتفون بفوز رئيسي وينشرون صورا تجمعه بقاسم سليماني والمهندس (صور)
إيران.. مغردون ومدونون يحتفون بفوز رئيسي وينشرون صورا تجمعه بقاسم سليماني والمهندس (صور)

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي

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