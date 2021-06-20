البيت الأبيض يهدد الصين بالعزلة

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن الصين ستتعرض لعزلة دولية، في حال لم تتح للخبراء الدوليين دراسة ظروف نشأة فيروس كورونا.

وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "العمل التحضيري الدبلوماسي حشد دول العالم، والضغط السياسي والدبلوماسي على الصين، هذا هو الجزء الرئيسي من الجهود التي نبذلها لتقديم خيار صعب للصين في نهاية المطاف، أو أن يتصرفوا بمسؤولية وبالتالي يسمحون للمحققين".

من جهته أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة السبع مؤخرا عن قلقه إزاء نتائج تقرير منظمة الصحة العالمية بعد زيارة فريق الخبراء الدولي للصين، مشددا على "الحاجة إلى تحقيق شفاف ومستقل في منشأ الفيروس، حيث لم يتوصل الخبراء الدوليون إلى نتيجة واضحة حول منشأ كورونا".

وعادت في الآونة الأخيرة إلى الظهور المنشورات والبيانات الإعلامية من الدول الغربية حول المنشأ المختبري المحتمل للفيروس، حيث أصدر البيت الأبيض بيانا، يفيد بأن "فرضية انتشار فيروس كورونا كان بسبب حادث وقع في مختبر علمي، لم يتم نفيها بعد".

وذكرت صحيفة "التايمز" نقلا عن مصادرها، أن "المخابرات البريطانية تعتبر الآن أنه من الممكن تسرب فيروس كورونا (SARS-CoV-2) من مختبر".

وتعليقا على هذه البيانات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، إن "العلماء، وليس الخدمات الخاصة، من يجب أن يعملوا على تحديد منشأ كورونا".

المصدر: "فوكس نيوز" + "نوفوستي"