خبير صيني: التحقيق في منشأ "كوفيد- 19" ينبغي أن ينتقل إلى الولايات المتحدة

نقلت وسائل إعلام رسمية صينية، الخميس، عن خبير صيني في علم الأوبئة، أن التحقيقات بشأن منشأ جائحة كورونا ينبغي أن تنتقل في مرحلتها التالية إلى الولايات المتحدة.

وجاءت تعليقات الخبير الصيني تشينغ غوانغ، عقب دراسة أظهرت أن "المرض ربما كان منتشرا في الولايات المتحدة منذ ديسمبر 2019".

وقال، إن "الاهتمام يتعين أن يتحول الآن إلى الولايات المتحدة، التي تباطأت في فحص السكان في المراحل المبكرة من التفشي، فضلا عن أن بها الكثير من المعامل البيولوجية".

وأضاف: "يتعين إخضاع جميع الأمور المتعلقة بالأسلحة البيولوجية إلى التدقيق".

وتعليقا على الدراسة الأمريكية أمس الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إنه "من الجلي الآن أن تفشي كورونا كان له مناشئ متعددة، وإنه يتعين على بقية الدول التعاون مع منظمة الصحة العالمية".

وكشفت الدراسة، التي نشرتها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة هذا الأسبوع، أن "ما لا يقل عن 7 أفراد في 5 ولايات أمريكية أصيبوا بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) قبل أسابيع من إعلان أمريكا أولى إصاباتها المؤكدة".

وخلصت دراسة مشتركة أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية، ونشرت في مارس الماضي، إلى أن "مرض كوفيد-19 نشأ على الأرجح في سوق للحياة البرية في الصين حيث انتقل إلى البشر عن طريق الخفافيش".

وروجت بكين لنظرية، أن "المرض دخل الصين من الخارج في طعام مجمد ملوث"، بينما دعا عدد من السياسيين الأجانب إلى المزيد من التحقيقات بشأن احتمال تسربه من أحد المعامل.

المصدر: "رويترز"