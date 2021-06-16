بايدن يثير تساؤلات عن رغبة الصين في العثور على أصل كورونا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الصين تحاول إظهار نفسها كدولة مسؤولة في‭‭ ‬‬موضوع جائحة كورونا، لكن رغبتها في فهم أصول فيروس كورونا تبقى مسألة غير واضحة".

وردا على سؤال عما إذا كان سيتصل بالرئيس الصيني شي جين بينغ باعتبارهما "صديقين قديمين" ليطلب منه معاودة السماح بدخول محققي منظمة الصحة العالمية، أضاف بايدن: "دعونا نتفق على شيء.. نحن نعرف بعضنا البعض بشكل جيد، ولسنا أصدقاء قدامى. إنه العمل ولا شيء آخر".

وأوضح أنه "لا تزال تساوره الشكوك حول تعاون الصين مع تحقيق منظمة الصحة العالمية".

وقال: "تحرص الصين على الظهور كدولة مسؤولة ومستعدة بشدة للتعاون، وهم يحاولون بشكل حثيث الحديث عن كيف يساعدون العالم بخصوص كورونا واللقاحات".

تابع: "انظروا، هناك أشياء معينة لا يتعين شرحها لشعوب العالم، فهم يرون النتائج بأعينهم. هل تحاول الصين حقا الوصول إلى الحقيقة؟".

المصدر: "رويترز"