مستشار سابق في الحرس الثوري الإيراني يفوز في الانتخابات البرلمانية النصفية عن دائرة طهران

فاز إسماعيل كوثري المستشار السابق للحرس الثوري في الانتخابات البرلمانية النصفية التي جرت يوم الجمعة تزامنا مع الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عن دائرة طهران.

وصوت في العاصمة الإيرانية مليون و800 ألف مقترع، من أصل 9 ملايين و800 ألف يحق لهم التصويت.

وحصل كوثري على نحو 350 ألف صوت، ما أهله للفوز بمقعد شاغر عن طهران في البرلمان.

وكوثري ضابط في الحرس الثوري الإيراني، شغل سابقا منصب نائب قائد مقر ثأر الله في الحرس الثوري، المسؤول عن تأمين العاصمة الإيرانية، ولعب دورا في مواجهة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة ضد ارتفاع أسعار الوقود في نوفمبر عام 2019.

ومثل كوثري طهران في البرلمان سابقا لمدة ثماني سنوات بين عامي 2008 و2016.

المصدر: RT