مستشار الأمن القومي الأمريكي: يجري التفاوض في فيينا حاليا بشأن أي العقوبات سترفع عن إيران

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأحد، إن الخلافات ما زالت قائمة بين إيران والقوى العالمية في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

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ولفت سوليفان أنه يجري التفاوض في فيينا حاليا بشأن أي العقوبات سترفع عن إيران.

وقال سوليفان في مقابلة مع محطة ايه بي سي نيوز "لا تزال هناك مسافة معقولة لقطع بعض القضايا الرئيسية، بما في ذلك العقوبات والالتزامات النووية التي يتعين على إيران أن تتعهد بها"، مضيفا أن السؤال عن أي عقوبات على إيران كان من المقرر رفعه لا يزال قيد المناقشة.

المصدر: رويترز