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لجنة الاتفاق النووي تشير إلى إحراز تقدم في محادثات فيينا

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لجنة الاتفاق النووي تشير إلى إحراز تقدم في محادثات فيينا
Sputnik
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قال ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن لجنة الاتفاق النووي أشارت إلى إحراز تقدم كبير في المفاوضات في فيينا.

وذكر أوليانوف، أنه تم الاتفاق في اللجنة على أخذ استراحة للتشاور في العواصم.

وأضاف أوليانوف، في تغريدة على "تويتر": "اجتمعت لجنة الاتفاق النووي الإيراني، ولاحظت حدوث تقدم كبير في محادثات فيينا، بما في ذلك ما تم تحقيقه خلال الجولة السادسة. وقررت أخذ قسط من الراحة للسماح للمشاركين بالتشاور في عواصم بلادهم، والاستعداد، على الأغلب، للجولة النهائية".

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منذ أبريل الماضي، تجري في فيينا المفاوضات بهدف العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لبرنامج إيران النووي. وبدأت الجولة السادسة من المشاورات يوم 12 يونيو.

المصدر: نوفوستي

 

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