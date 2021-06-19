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السودان يبدأ الملء الجزئي لبحيرة "خزان جبل أولياء"

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السودان يبدأ الملء الجزئي لبحيرة
Reuters
سد النهضة الإثيوبي، صورة من الأرشيف
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أعلنت الإدارة العامة للخزانات في وزارة الري والموارد المائية السودانية، عن البدء بالملء الجزئي لبحيرة "خزان جبل أولياء"، والذي يستمر حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

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وقال مدير إدارة الخزانات المهندس معتصم العوض محمد، في تعميم اليوم السبت، إن مناسيب المياه سترتفع تدريجيا جنوب خزان جبل أولياء، بينما تنخفض تدريجيا شمال الخزان.

ودعت إدارة الخزانات المواطنين القاطنين على جانبي النيل الأبيض جنوب وشمال الخزان، إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وتأتي هذه الخطوة، وسط تخوف سوداني من أي إجراء أحادي من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.

وخزان جبل أولياء، هو سد حجري على نهر النيل الأبيض بالسودان، يقع على بعد 44 كيلومترا جنوب الخرطوم، وأنشئ عام 1937.

 المصدر:RT

محمد أبو العمرين- الخرطوم

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