بولندا: الهجمات السيبرانية الأخيرة انطلقت من روسيا

قال رئيس حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي، إن الهجوم السيبراني الأخير الذي استهدف بلاده، "تم تنفيذه من أراضي روسيا".

وأضاف كاتشينسكي، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الكتلة الأمنية، أنه اطلع على المعلومات التي جمعتها وكالة الأمن الداخلي وكذلك هيئة مكافحة التجسس العسكري، ومنها يتبين أن "أهم المسؤولين والوزراء والنواب البولنديين من مختلف التنظيمات السياسية كانوا أهدافا لهجوم سيبراني".

وقال كاتشينسكي: "تحليل هيئاتنا الأمنية المختصة وأجهزة المخابرات التابعة لحلفائنا، يسمح لنا بالتوصل إلى نتيجة واضحة تفيد بأن الهجوم السيبراني نفذ من أراضي روسيا. وتميز بحجم كبير وشكل واسع".

يوم الثلاثاء الماضي، قالت السلطات البولندية، إن البلاد تعرضت لهجوم سيبراني هائل. ودعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إلى عقد جلسة مغلقة للبرلمان.

المصدر: نوفوستي