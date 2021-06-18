كوريا الجنوبية.. حريق شركة "كوبانغ" لا يزال مشتعلا لليوم الثاني

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن الحريق في مركز التوزيع التابع لشركة "كوبانغ" لا يزال مستمرا، بعد يوم على اندلاعه، وقد حوصر رجل إطفاء بداخله.

والحريق بدأ في الطابق الأرضي من مبنى شركة التجارة الإلكترونية العملاقة المكون من أربعة طوابق في إيتشيون جنوب العاصمة سيئول، نحو الساعة 5:20 من صباح أمس الخميس. وتقول السلطات إنه على ما يبدو نجم عن شرارة من منفذ كهربائي.

وقد دخل أحد رجال الإطفاء إلى الطابق السفلي صباح أمس للبحث عمن لم يتمكنوا من الخروج ولكنه لم يخرج بعد من المبنى.

وقال مسؤول في الإطفاء "سنستمر في مواصلة البحث بمجرد أن يصبح من الممكن دخول المبنى"، وأضاف "ما زلنا لا نعرف متى ستخمد النيران".

وقال رجال الإطفاء إنهم يستخدمون خراطيم رش الماء لإخماد الحريق من خارج المبنى بدلا من دخوله خوفا من أن يؤدي الحريق إلى انهيار المبنى. وقد بدأ الطابق الثاني بالفعل في الانحناء.

الصورة من "يونهاب"

وتم إيقاف ست سيارات إطفاء بين المبنى ومركز توزيع مجاور يتبع شركة أخرى خوفا من وصول ألسنة اللهب إليه.

ويقال إن مبنى كوبانغ به كمية كبيرة من مواد التغليف القابلة للاشتعال مثل الورق والصناديق والبلاستيك والورق اللاصق. ويدير المبنى عمليات تسليم إلى جميع أنحاء البلاد ومن المحتمل أن يتسبب الحريق في حدوث تأخيرات.

المصدر: "يونهاب"