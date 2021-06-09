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مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر انهيار مبنى على حافلة في كوريا الجنوبية (صورة)

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مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر انهيار مبنى على حافلة في كوريا الجنوبية (صورة)
AP
انهيار مبنى في كوريا الجنوبية، الأربعاء 9 يونيو 2021
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انهار مبنى مكون من خمسة طوابق في جنوب كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، وأسفر سقوط الحطام على حافلة، عن مقتل أربعة أشخاص كانوا داخلها، وفقا لما ذكره مسؤولون.

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وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية في كوريا الجنوبية، أن خرسانة من المبنى المنهار في مدينة غوانغو جنوب البلاد سقطت على الحافلة عندما كانت متوقفة في شارع مجاور.

وقال مسؤول بالوكالة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "رجال الطوارئ الذين أرسلوا إلى الموقع أنقذوا ثمانية أشخاص كانوا داخل الحافلة، جميعهم أصيبوا بجروح خطيرة، قبل اكتشاف الجثث الأربعة".

وأضاف أنهم يبحثون عن أي محاصرين تحت الأنقاض.

وقال المسؤول إن جميع عمال البناء الذين كانوا في المبنى تم إجلاؤهم قبل انهياره.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر انهيار مبنى على حافلة في كوريا الجنوبية (صورة)
AP

المصدر: "أسوشيتد برس"

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