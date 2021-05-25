وفاة تاجر أردني حرقا داخل شقته في سيئول

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بوفاة تاجر أردني في الأربعينات من العمر جراء حريق اندلع في شقة صغيرة في مدينة إنتشون غرب العاصمة سيئول.

وقالت سلطات مكافحة الحرائق في مدينة إنتشون، اليوم الثلاثاء، إن الحريق اندلع في شقة صغيرة من غرفة واحدة تقع في الطابق شبه تحت الأرض في المبنى المكون من طابقين في مدينة إنتشون.

ونقل الرجل الأردني البالغ 44 عاما من العمر الذي كان يعيش وحده في الشقة، بسيارة الإسعاف إلى مستشفى قريب، لكنه توفى.

وتلقت السلطات بلاغا عن اندلاع حريق من الجيران، وقامت بإخماد الحريق بعد 19 دقيقة من اندلاعه.

وكان هذا الرجل يعيش في كوريا الجنوبية لمدة أقل من سنة منذ وصوله، ويعمل تاجرا في مجمع السيارات المستعملة.

ومن المخطط أن تطلب الشرطة من وكالة الطب الشرعي الوطنية تشريح الجثة للتحقق من سبب وفاة الرجل، كما تجري تحقيقا في سبب نشوب الحريق بالتعاون مع سلطات مكافحة الحرائق.

المصدر: يونهاب