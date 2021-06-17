استطلاع: نسبة التصويت في الانتخابات الإيرانية 44%

أظهر آخر استطلاع للرأي أجراه مركز "إيسبا" الرسمي في إيران، أن نسبة المقترعين في الانتخابات الرئاسية المزمعة في البلاد ستصل إلى 44% من المواطنين ممن يحق لهم التصويت.

ودخلت إيران مرحلة الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ13، لانتخاب رئيس جديد للبلاد لولاية مدتها 4 سنوات.

وسيبدأ الاقتراع في الساعة الـ7 من صباح غد الجمعة ليستمر حتى منتصف الليل، مع إمكانية تمديده حتى الساعة الثانية فجرا.

وعملت وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا على إطالة ساعات الاقتراع للحد من أي ازدحام في المراكز الانتخابية كإجراء احترازي.

وسيجري الاقتراع في نحو 70 ألف مركز في 31 إقليما، حيث يحق لأكثر من 59 مليون مواطن إيراني التصويت.

ويخوض المنافسة أربعة مرشحين، ثلاثة عن التيار المحافظ هم إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية، ومحسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي النائب الأول السابق لرئيس البرلمان، والمرشح المعتدل عبد الناصر همتي المحافظ السابق للبنك المركزي الإيراني.

وتسعى السلطات الإيرانية إلى تسجيل نسبة تصويت عالية في هذه الانتخابات، بعد أدنى نسبة في تاريخ البلاد سجلتها الانتخابات البرلمانية عام 2020 في ظل جائحة كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي.

المصدر: RT