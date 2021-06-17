طهران: نرفض أي تدخل في برامجنا النووية والصاروخية وقضايانا العسكرية والدفاعية

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن رفض طهران التام لأي تدخل في برامجها النووية والصاروخية وقضاياها العسكرية والدفاعية.

وقالت الخارجية في بيان لها: "اجتماع مجلس التعاون الخليجي مرفوض وهو يتبع سياسة غير بناءة

وأضافت: "بعض دول الخليج تدعي المطالبة بتحسين العلاقة مع إيران، لكنها في الوقت ذاته توجه لنا اتهامات لا أساس لها من الصحة".

وتابعت: "هناك أقلية في مجلس التعاون الخليجي ترتب المجلس لصالح سياساتها الفوضوية بالمنطقة".

وشدد الخارجية على أن "موقف مجلس التعاون الخليجي يضعف وجهة النظر الداعية للحوار ويحول المنطقة إلى مخزن للسلاح ويمهد للتدخلات الأجنبية".

يذكر أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أكدوا أمس الأربعاء، وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع الدورة الـ148 للمجلس في الرياض، على ضرورة إشراك دول الخليج في مباحثات فيينا النووية، قائلين إن "هذه المباحثات النووية يجب أن تأخذ في الاعتبار برنامج الصواريخ الإيراني".

المصدر: RT