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نيجيريا.. مقتل شرطي وخطف عدد من الطلاب بهجوم على إحدى الكليات

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نيجيريا.. مقتل شرطي وخطف عدد من الطلاب بهجوم على إحدى الكليات
Reuters
قوات الأمن النيجيرية - أرشيف
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ذكر شهود عيان أن مسلحين قتلوا شرطيا وخطفوا عددا غير معروف من الطلاب من كلية الحكومة الاتحادية بولاية كيبي بشمال غربي نيجيريا.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم وهو الأحدث في سلسلة عمليات خطف جماعي مشابهة بمدارس شمال غربي البلاد، وقع في كلية الحكومة الاتحادية في برنين ياوري.

وذكرت مصادر محلية مطلع الأسبوع الجاري، أن مسلحين أطلقوا 10 رهائن كانوا مختطفين لديهم، في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وقالت المصادر، إن "العشرة، من بينهم عمال إغاثة، خطفتهم جماعة "بوكو حرام" خلال العام الماضي"، وأطلق سراح الرهائن وقت الظهيرة تقريبا الاثنين الماضي، ونقلوا إلى مستشفى في مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.

المصدر: "رويترز"

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