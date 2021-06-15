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مصادر: متشددون يطلقون سراح 10 رهائن في شمال شرق نيجيريا

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مصادر: متشددون يطلقون سراح 10 رهائن في شمال شرق نيجيريا
Reuters
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أطلق متشددون إسلاميون سراح عشر رهائن في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، هذا الأسبوع، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر أمنية ومصدران مقربان ممن أطلق سراحهم، لـوكالة "رويترز".

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وقالت المصادر إن العشرة، من بينهم عمال إغاثة، خطفتهم جماعة "بوكو حرام" خلال العام الماضي، وأطلق سراح الرهائن وقت الظهيرة تقريبا أمس الاثنين، ونقلوا إلى مستشفى في مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو.

وذكرت المصادر أن "تنظيم داعش في إقليم غرب إفريقيا، المنافس لجماعة "بوكو حرام" أطلق سراح الرهائن، بعدما عثر عليهم في مخيم تابع للجماعة، لكن لم يتضح حتى الآن سبب قيامه بذلك".

وأكد رولاند شونباور، المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، أن أحد موظفي المفوضية، ويدعى إدريس أبوبكر جاربا، الذي اختطف على الطريق السريع بين مايدوجوري وداماتورو في يناير، كان ضمن من أطلق سراحهم.

وأضاف لوكالة "رويترز": "تنفسنا الصعداء لعودته سالما".

المصدر: "رويترز"

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