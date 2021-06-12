مقتل 53 شخصا جراء اعتداء عصابة لسرقة الماشية على 6 قرى في نيجيريا

قتل 53 شخصا على الأقل جراء اعتداء تعرضت له ست قرى في ولاية زمفرة شمال غربي نيجيريا على يد عصابة لسرقة الماشية، وفقا للسلطات المحلية.

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ونقلت صحيفة Vanguard النيجيرية عن الناطق باسم شرطة الولاية محمد شيخو قوله إن أفراد عصابة سرقة الماشية، الذين كانوا يركبون دراجات نارية، هاجموا قرى كاداوا وكواتا ومادوبا وغاندا سامو وساولاوا وأسكاوا في منطقة زورمي، خلال يومي الخميس والجمعة، ما أسفر عن مقتل 53 من المزارعين المحليين.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أن تعزيزات أمنية تم إرسالها إلى المنطقة.

وشهدت نيجيريا خلال العامين الأخيرين نموا ملحوظا لهجمات العصابات على سكان القرى، والتي يقوم المجرمون خلالها بأعمال قتل واختطاف رهائن بهدف الحصول على فدية، وسرقة الماشية وفرض إتاوات مختلفة على القرويين، الأمر الذي يدفع السلطات إلى إرسال قوات أمنية خاصة ووحدات عسكرية لمحاربة عربدة العصابات.

المصدر: "تاس" + وسائل إعلام