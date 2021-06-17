بوتين يفند الصورة النمطية التي رسمها الإعلام لبايدن

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمهنية نظيره الأمريكي جو بايدن، بعد اجتماع القمة الذي عقد بينهما في جنيف أمس الأربعاء.

وقال بوتين خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في فعالية رسمية اليوم الخميس، إن صورة بايدن التي ترسمها وسائل الإعلام الروسية والأمريكية "لا علاقة لها بالواقع إطلاقا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن نظيره الأمريكي يبدو نشطا على الرغم من قطعه رحلة جوية طويلة عبر الأطلسي، مضيفا أن حوارهما وجها لوجه استمر نحو ساعتين وكان بايدن على دراية تامة بالملفات المطروحة على أجندة اللقاء.

وأقر بوتين بأن بايدن يلجأ خلال الحوار من حين إلى آخر إلى المذكرات المعدة مسبقا، لكن ذلك يمثل أسلوبا عاديا بالنسبة لزعماء الدول.

وقال بوتين إن زلة لسان بايدن ليست أمرا استثنائيا أيضا، مشيرا إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي تقل عمرا عن الرئيس الأمريكي بشكل ملموس لكنها ترتكب أخطاء في تصريحاتها أيضا.

وقال الرئيس الروسي إن صورة بايدن التي ترسمها وسائل الإعلام تدعو إلى الاسترخاء لكن لا يجوز فعل ذلك، مضيفا: "بايدن رجل مهني ويجب توخي أقصى درجات الحيطة خلال التعامل معه كي لا يفوتك شيء ما، لأنه لا يفوته شيء وهذا الأمر كان واضحا تماما بالنسبة لي".

ووصف بوتين بايدن بأنه " عالي التركيز ويعي ما يريد تحقيقه ويفعل ذلك بمهارة، وهذا الأمر محسوس منذ البداية".

في الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن القمة عقدت في أجواء ودية بشكل عام، وتمكن الزعيمان من إدراك مواقف أحدهما الآخر بخصوص المسائل الرئيسية وتحديد المواضيع الخلافية وكذلك النقاط الممكن التقارب فيها مستقبلا بين موسكو وواشنطن.

المصدر: RT