قتيلان جراء إطلاق نار في بلدة إسبلكامب غرب ألمانيا

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن رجلا وامرأة قتلا جراء إطلاق نار وقع في بلدة إسبلكامب غرب البلاد اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار عن الشرطة تأكيدها أن الحادث وقع في وسط البلدة، لافتة إلى انتشار عناصر للقوات الخاصة في الشرطة (SEK) في الموقع.

وأوضحت الصحيفة أن أحد الضحيتين قتل في منزل والثاني في شارع، مضيفا أن الشرطة ترجح أن دوافع الجريمة تعود للغيرة.

وحسب معطيات الصحيفة، لا تزال عملية البحث عن مطلق النار مستمرة.

المصدر: "بيلد" + Radio Bielefeld