قال أوليغ فولوشين عضو برلمان أوكرانيا، إن استمرار استفزازات القوات الأوكرانية في دونباس، واحتمال تنفيذها عملية عسكرية هناك لاحقا، قد يؤدي إلى نزاع مسلح مع روسيا.

وأضاف فولوشين، الذي ينتمي إلى كتلة "منصة المعارضة – في سبيل الحياة"، أنه قد يسبق ذلك، وقوع هجوم واسع النطاق من جانب الجيش الأوكراني على دونيتسك.

وتابع البرلماني المعارض: "من المرجح أن يشمل رد الجانب الروسي عملية عسكرية واسعة النطاق، بما في ذلك إنزال في منطقة أوديسا، وربما هجوم في اتجاه كييف. وقد يقع ذلك قبل نهاية الصيف وبداية الخريف، لأن الوحدات العسكرية الروسية الرئيسية لا تزال على حدودنا".

وشدد فولوشين، على أن روسيا تملك دائما القوة الكافية لتحقيق نصر سريع، في حالة وقوع صدام عسكري مباشر مع أوكرانيا.

وانتقد فولوشين، سياسة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي في رأيه، تؤدي إلى تفاقم الوضع ولا تسمح بضبط العواطف والسيطرة عليها.

وأكد فولوشين أن تصريحات زيلينسكي تفتقر إلى الجدية ولا تليق برئيس أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي