اليابان تعلق على قمة بوتين وبايدن

قال أمين عام مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، إن حكومة بلاده تعتبر روسيا والولايات المتحدة "لاعبين مهمين على المسرح العالمي" وتواصل مراقبة تصرفات هاتين الدولتين عن كثب.

وأضاف كاتو، للصحفيين اليوم خلال تعليقه على قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف أمس: "روسيا والولايات المتحدة، لاعبان مهمان على المسرح العالمي. نواصل مراقبة تصرفات حكومتي هذين البلدين باهتمام".

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عقد الاجتماع الأول بين الرئيسين الروسي والأمريكي، يوم الأربعاء في جنيف. واستغرقت مباحثات القمة 4.5 ساعات، بما في ذلك فترة الراحة.

وفي ختام المباحثات قال الرئيس بوتين إنه اتفق مع بايدن على بدء مشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي، وذلك على مستوى الوزارات المختصة في الدولتين.

المصدر: نوفوستي